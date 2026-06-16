米カリフォルニア州のニューサム知事（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米西部カリフォルニア州のニューサム知事は15日、自身と妻が、トランプ大統領の指示を受けた司法省の捜査対象になっていると交流サイト（SNS）の投稿動画で明らかにした。具体的な容疑は不明で、司法省はコメントしていない。野党民主党のニューサム氏は次期大統領選候補と目され、トランプ氏批判の急先鋒として知られる。トランプ氏が「権力を乱用