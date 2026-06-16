名古屋の「コストコ」で調理された食品による食中毒で原因となった食品は、2日間で900パック以上が販売されていました。【写真を見る】名古屋のコストコで食中毒原因の「ハイローラー」2日間で900パック以上販売症状訴えた男女5人全員からO157検出コストコの「ハイローラー」食べた男女5人が下痢や腹痛などの症状名古屋市保健所によりますと、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で調理した食品を食べた7歳か