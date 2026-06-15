6月13日、女優の後藤久美子が、事実婚を公表していた元F1ドライバーのジャン・アレジ氏とパートナーシップを解消していたことが発表された。事実婚解消を発表する前から、“異変” が見られたようだ。アレジ氏と後藤は、1996年に事実婚を発表。その後、長男でレーシングドライバーのジュリアーノ・リュウ・アレジ、長女で女優の後藤エレナ、次男が誕生した。「出産後、後藤さんは女優業をセーブし、スイスのジュネーブで家族と