【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 0ー3 大阪ブルテオン（5月17日・男子CS決勝）

【映像】西田有志、郄橋藍を吹っ飛ばす最上級スパイクで“雄たけび”

まさに、男子バレーの頂上決戦だった。初優勝を懸けたチームのエースが、相手エースを強烈なスパイクで吹っ飛ばして雄叫びを上げたシーンにファンが熱狂した。

5月17日に大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンは同1位のサントリーサンバーズ大阪と対戦。1勝1敗で迎えた最終決戦の終盤、エースがこのゲームを象徴する一打を放った。

2セットを連取したブルテオンが第3セット13ー11とリードする場面、サントリーの佐藤謙次のサーブを拾ってミゲル・ロペスがスパイク。これは相手のブロックに阻まれると、逆にサントリーのレジェンド、ドミトリー・ムセルスキーが強烈なスパイクを打ち込んできた。しかし、ここでブルテオンは富田将馬が超反応してレシーブをセッターに返すと、司令塔のアントワーヌ・ブリザールが選択したのは、ライトの西田有志だった。

思い切り良く踏み込んで跳んだエースは、相手コート後方を目掛けて左腕を一閃。とてつもない威力のボールは対峙した郄橋藍の体を吹っ飛ばすようにしてコート外へ弾き飛び、ブルテオンの得点に。その瞬間、西田はガッツポーズと共に場内に響き渡る雄叫びを上げた。

このシーンにはファンも驚愕した様子で、SNSでは「西田もう超人」「西田ほんとにモノが違う」「西田アドレナリン出まくり」「西田くんエグいな」「西田神がかってない？」「西田カッコよすぎる。男でも惚れるんやけど」といった声であふれ返った。

この場面に象徴されるように、ファイナルは両チームのエースでキャプテンの「西田vs郄橋」といった様相を呈していた中、西田はこの試合でサービスエース3本を含む15得点をマーク。さらにアタックでは17本打って決定率70.6％と異次元の数字を叩き出した。

試合はブルテオンが3ー0のストレート勝ちで2勝目を手にして、悲願のSVリーグ初優勝。文句なしの活躍を示した西田はチャンピオンシップのMVPに選出された。

試合直後には、今季限りでチームを退団して海外挑戦する郄橋と涙ながらに抱き合い、「頑張れよ、海外でも」とエールを送る場面も。このシーンには両者へのコメントでネットも盛り上がっていたが、とりわけ、西田の振る舞いに対しては「西田ほんとうにお前は主人公だ」「西田くんカッコ良すぎて泣けてくる」と褒め称える声が多く寄せられていた。

今季のSVリーグは、日本バレー界をけん引する“2大エース”のガチンコバトルで最終決戦を迎え、ブルテオンを率いた西田が最高のプレーを示して頂点の座を手にして幕を閉じた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）