リーグ・アン 25/26の第34節 マルセイユとレンヌの試合が、5月18日04:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはルドビッチ・ブラス（MF）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。マルセイユのメイソン・グリーンウッド（FW）のアシストからピエーミル・ホイビュア（MF）がゴールを決めてマルセイユが先制。

さらに10分マルセイユが追加点。アミーヌ・グイリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、レンヌが選手交代を行う。セバスティアン・シマニスキ（MF）からブレール・エンボロ（FW）に交代した。

55分マルセイユが追加点。ピエーミル・ホイビュア（MF）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

67分、レンヌが選手交代を行う。ムーサ・アルタマリ（MF）からアルノー・ノルダン（FW）に交代した。

72分、マルセイユが選手交代を行う。イゴール・パイシャオン（FW）からアーサー・フェルメーレン（MF）に交代した。

79分、レンヌが選手交代を行う。ルドビッチ・ブラス（MF）からノルダン・ミュキエル（FW）に交代した。

82分、マルセイユは同時に2人を交代。ピエーミル・ホイビュア（MF）、トチュク・ナディ（MF）に代わりクインテン・ティンバー（MF）、Kamissoko Nouhoum（MF）がピッチに入る。

84分、レンヌのアルノー・ノルダン（FW）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

その後もマルセイユの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マルセイユが3-1で勝利した。

なお、マルセイユは49分にピエーミル・ホイビュア（MF）、76分にアミーヌ・グイリ（FW）、90+5分にバンジャマン・パバール（DF）に、またレンヌは79分にマフディ・カマラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:01:35 更新