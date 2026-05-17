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YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「【東灘だんじり2026】本山だんじりパレード｜8地区集結フィナーレが圧巻すぎた」と題した動画を公開した。動画では、東灘・本山地区のだんじりパレードの様子が収められており、各地区のだんじりが集結する大迫力のパフォーマンスを確認できる。



動画の序盤では、野中地区や田辺地区、中野地区、森地区をはじめ、小路地区、北畑地区などのだんじりパフォーマンスが次々と披露される。だんじりの上でうちわなどを振りながら威勢よく跳ね回り、観客を魅了する姿が映し出されている。さらに、野寄地区や岡本地区、田中地区のだんじりも登場し、各地区の特色あるパフォーマンスが続く。



中盤以降は、各地区のだんじりが街を練り歩くパレードの様子がたっぷりと展開される。交差点での勇壮な動きや、だんじりの前方を大きく持ち上げるパフォーマンスなど、力強い躍動が連続する。豪華なだんじりの装飾や、引き手たちの熱気あふれる様子も確認できる。



動画の終盤では、本山地区のだんじりが全台集合し、一堂に会する圧巻のフィナーレが繰り広げられる。熱気と興奮に包まれたフィナーレ後の余韻も収められており、東灘だんじりまつりの活気が画面越しに伝わる映像となっている。