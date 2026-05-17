ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。8回裏の第5打席に右翼への適時三塁打を放った。

■第6打席でも満塁から適時二塁打

大谷はこの日、四球で2度出塁していたものの、第3、4打席は凡退。ここまで無安打に終わっていたが、終盤の好機で意地の一打を放った。

2死一、二塁で迎えた8回裏の第5打席。大谷はアレク・マノア投手の2球目チェンジアップを捉えると、打球速度89.7マイル（約144.4キロ）の当たりが右翼線へ。ワンバウンドした打球はフェンス際のネットに当たり、グラウンド内へ落ちた。

この間に走者2人が生還し、大谷は三塁へ進塁。さらに、エンゼルス守備陣の中継プレーが乱れる間に本塁まで生還した。当初はランニング本塁打かと思われたものの、その後のビデオ判定で記録は三塁打とされた。

このプレーについて、地元メディア『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者は「ショウヘイ・オオタニが“リトルリーグ本塁打”を放った」と自身のXで投稿。「彼は右翼線へ打球を放ち、壁上のネットに当たった。判定はビデオレビューで確認され、2点三塁打となった」と伝えた。

さらに、米メディア『ジ・アスレチック』のファビアン・アルダヤ記者も「カート・スズキはボールがプレーイングフィールド内に落ちたと主張している。ビデオ判定の結果、ネットに当たったことが確認されたようだ」と、際どい判定だったことに言及している。

無安打で終盤を迎えていた大谷だったが、第5打席で意地の適時打を放ち、チームのリード拡大に貢献。さらに9回裏の第6打席でも1死満塁から右翼へ適時二塁打を放ち、4打数2安打5打点2四球と終盤に爆発した。

