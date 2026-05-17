６月１１日に開幕する「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」のフジテレビ系テーマソングをロックバンド・ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲが担当することが決定した。１７日に同局から発表された。

ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲは２００５年に高校の先輩・後輩である渋谷龍太、上杉研太、柳沢亮太に柳沢の幼なじみである藤原“３７才”広明を加えて結成。昨年結成２０周年を迎え、今や日本のロックシーンを代表するバンドとなっている。

ミラノ・コルティナ五輪に向けた、同局系アスリート応援ソング「生きがい」に続き、今回は２０２６サッカーテーマソング「クライマックス」を書き下ろした。

今回のＷ杯は史上初の３カ国開催＆史上初の４８チームが出場。そんな中、ベスト８への壁を乗り越え、史上最高の景色を目指す日本代表。歴史を刻む瞬間への大きな期待感と、すべてのサッカーを愛する人に突き刺さる楽曲となっている。

注目の楽曲は、１７日放送の同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前９時）内で、ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲのコメントＶＴＲと共にワンフレーズを初公開。そして「すぽると！」（日曜・午後１１時４５分）内で全容が公開されることが決定した。

◆ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ・渋谷龍太コメント

「あのワールドカップですから。夢中でテレビ画面と対峙して、心を沸らせたワールドカップ。今回フジテレビ系２０２６サッカーテーマ楽曲を任せてもらえるなんて、バンドマン冥利に尽きます。一世一代の大勝負に、幾つもの気持ちを背負って出る勇姿に最大級のリスペクト、そして強い追い風になるように、と楽曲に願いを込めて。改めて、最高にうれしくて、最高に光栄です。よろしくお願いします」