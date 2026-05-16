櫻坂４６の増本綺良が１６日、公式ブログで６月１０日に発売する１５枚目シングルの活動をもって卒業することを発表した。

「ご報告」と題したブログに増本は「１５枚目シングルの活動をもちまして櫻坂４６を卒業します」と投稿。「欅坂４６、櫻坂４６でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です。頑張って叶（かな）ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました」とつづった。

さらに、「櫻坂４６が大好きです」とした上で「ここは本当に心地が良くて、大切な居場所です。メンバーはもちろん、マネージャーの皆さん、関わって下さる全ての方が愛を持って接して下さります。誰かにもらった優しさを、誰かがまた他の誰かに与える。そんな優しさの連鎖をこの場所で何度も見てきました。ここで人の温もりを知りました」と感謝の思いを吐露。「こんな温かい場所は他にないんじゃないかと思うくらい、本当に素晴らしいチームです。皆さんと一緒に活動が出来て幸せでした」と振り返った。

卒業を決めた心境について「そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい」と説明。「思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです」と呼び掛けた。

増本は２０１８年に坂道合同オーディションに合格。２０年に櫻坂４６の前身である「欅坂４６」に２期生として加入した。天真らんまんな発言でバラエティー番組でも重宝され、テレビ朝日系「サクラミーツ」にレギュラー出演するほか、ＴＢＳ系「ラヴィット！」などにも度々出演していた。