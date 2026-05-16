5月15日に放送60周年を迎えた日本テレビ系・寄席演芸番組『笑点』。17日の放送回では、ウルトラマンシリーズとの60周年コラボとして、ウルトラマンとカネゴンが大喜利コーナーに出演することが発表されました。

■まさかのコラボが実現 共に60年という節目

1966年5月15日にテレビで初放送された『笑点』。同年の7月10日に、ウルトラマンもテレビに初めて登場。そして、60年という節目で、“人々に寄り添うヒーロー”として地球の平和を守ってきたウルトラマンと、“お笑いヒーロー”として地球の“お茶の間”の平和を守ってきた『笑点』が、“大喜利”で初共演します。

■春風亭昇太「ウルトラマンと共演できるなんて」

公式SNSでは、互いに60周年のお祝いを投稿。笑点の公式SNSから投稿された画像は、円谷プロダクションが合成したウルトラマンシリーズの街並み（世界観）に、スペシウム光線の構えをする笑点メンバーのビジュアルとなっていました。

60周年の節目でしか見られない特別な大喜利について、司会の春風亭昇太さん（66）は、「子どもの頃からのヒーローなので、ウルトラマンと共演できるなんて本当に嬉しかったです。まさか『笑点』にウルトラマンとカネゴンが来てくれるなんて思わないですから。笑点ファンの皆さんにとってもすごいサプライズな内容になっていますし、ウルトラマンファンの皆さんもウルトラマンが『笑点』に出演している姿なんてなかなか見られない大喜利となっているので、是非楽しみにご覧ください」とコメントしました。