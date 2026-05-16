timelesz篠塚大輝、過酷バイト経験告白「みんな飛んで僕しか残ってなかった」
【モデルプレス＝2026/05/16】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が2026年5月16日、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオの新番組「…＆シノ！from timelesz」（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16時〜16時30分）に出演。過去のバイト経験を明かした。
【写真】timelesz篠塚「雰囲気全然違う」と話題のメガネ姿
この日は、お笑いコンビ・ニッチェをゲストに迎え、バイト時代についてトークを展開。篠塚は「僕も昔、プロレス会場の設営のバイトしてました。日雇いで」と明かした。続けて「最初、（バイトの人数が）3人くらいいた」と前置きし「プロレス会場のでかいポールとか運んだりするんですけど、僕らのバイト以外にプロレスの見習いの方もいて、見習いの方は1人で運ぶんですよ。俺らも1人で運ばされるんです」と説明。そして「最後、本当にいなくて、他のメンバーが。みんな飛んで僕しか残ってなかった。（篠塚は）飛ばず」と、ハードな業務内容だったことから、最後までバイトを続けていたのは篠塚だけだったと明かした。これを受け、ニッチェの2人からは「偉いね」「素晴らしいよ」と称賛の声が飛んでいた。
すると、篠塚は「（他のバイトメンバーが）明らかに細い人たちだったので、（重いものを）持たされるとか分かってなくて」「めちゃくちゃきつかったです」と他のバイトメンバーをフォロー。ニッチェの2人からは「その根性がタイプロにも出てる」とオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）になぞらえ、再び絶賛されていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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【写真】timelesz篠塚「雰囲気全然違う」と話題のメガネ姿
◆篠塚大輝、過去のバイト先告白
この日は、お笑いコンビ・ニッチェをゲストに迎え、バイト時代についてトークを展開。篠塚は「僕も昔、プロレス会場の設営のバイトしてました。日雇いで」と明かした。続けて「最初、（バイトの人数が）3人くらいいた」と前置きし「プロレス会場のでかいポールとか運んだりするんですけど、僕らのバイト以外にプロレスの見習いの方もいて、見習いの方は1人で運ぶんですよ。俺らも1人で運ばされるんです」と説明。そして「最後、本当にいなくて、他のメンバーが。みんな飛んで僕しか残ってなかった。（篠塚は）飛ばず」と、ハードな業務内容だったことから、最後までバイトを続けていたのは篠塚だけだったと明かした。これを受け、ニッチェの2人からは「偉いね」「素晴らしいよ」と称賛の声が飛んでいた。
◆篠塚大輝「めちゃくちゃきつかった」
すると、篠塚は「（他のバイトメンバーが）明らかに細い人たちだったので、（重いものを）持たされるとか分かってなくて」「めちゃくちゃきつかったです」と他のバイトメンバーをフォロー。ニッチェの2人からは「その根性がタイプロにも出てる」とオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）になぞらえ、再び絶賛されていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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