【付録】「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてくる！ 予約必須の『sweet 2026年7月号』は6月12日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年7月号』（宝島社）の「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号』（税込1780円）。付録として、「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてきます。
アウトドアブランド「コールマン」とのコラボで昨年大好評だったサングラスが、さらなる進化を遂げて登場します。最大の特徴は、紫外線に反応してレンズの濃度が自動で変化する調光レンズを採用している点です。室内ではクリアなレンズ、屋外ではおしゃれなブラウンカラーに変化するため、かけ替えの手間がなく、これからの季節のお出かけに欠かせない相棒となるでしょう。
トレンド感のあるウェリントン型のフレームは、顔まわりを華やかに魅せてくれる明るいクリアブラウンを採用しています。サイドにあしらわれたコールマンのブランドロゴが、さりげないアクセントとしておしゃれ度を底上げ。さらに、型押しロゴが上品なレザー調のサングラスケースと、ベビーピンクの配色が大人可愛いめがねふきが揃う、付録の域を超えた豪華な内容となっています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年7月号』の「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号』（税込1780円）。付録として、「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてきます。
紫外線に反応して色が変わる！進化して帰ってきた「調光サングラス」
アウトドアブランド「コールマン」とのコラボで昨年大好評だったサングラスが、さらなる進化を遂げて登場します。最大の特徴は、紫外線に反応してレンズの濃度が自動で変化する調光レンズを採用している点です。室内ではクリアなレンズ、屋外ではおしゃれなブラウンカラーに変化するため、かけ替えの手間がなく、これからの季節のお出かけに欠かせない相棒となるでしょう。
洗練されたデザインと高級感あふれる豪華3点セット
トレンド感のあるウェリントン型のフレームは、顔まわりを華やかに魅せてくれる明るいクリアブラウンを採用しています。サイドにあしらわれたコールマンのブランドロゴが、さりげないアクセントとしておしゃれ度を底上げ。さらに、型押しロゴが上品なレザー調のサングラスケースと、ベビーピンクの配色が大人可愛いめがねふきが揃う、付録の域を超えた豪華な内容となっています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)