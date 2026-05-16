【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（5月15日・男子CS決勝）

【映像】リベロも思わず顔を背ける…西田有志の弾丸スパイク

大阪ブルテオンのキャプテン・西田有志が、規格外の弾丸スパイクを叩き込んだ。相手リベロも思わず顔を背ける豪快な一打に、ファンたちも「気持ち良すぎる」と興奮している。

大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが、同1位のサントリーサンバーズ大阪と対戦。エースの西田はこの日も会場をどよめかせた。

最初のセットはサントリーに奪われた大阪Bが、第2セット12ー13と1点ビハインドで迎えた場面。サントリーのイゴール・クリュカが強烈なサーブを打ち込んでくるが、これをミゲル・ロペスが綺麗にレシーブ。アントワーヌ・ブリザールが、両手でバックトスを上げると、次の瞬間、会場の空気が一変した。

ライトから飛んできた西田は、体を弓のようにしならせて左腕を振り抜くと、強烈なスパイクが相手コートへ一直線。レシーブしようとしたリベロの小川智大が、思わず顔を背けてしまうほどの威力でコートに叩きつけられ、会場からは大きな歓声が上がった。

ABEMAで解説を務めた高松卓矢氏は「西田選手はリラックスして打つ選択肢が増えてますね」と西田のプレーを絶賛。するとSNSのファンたちも「西田えぐい」「カッコよすぎるぞ西田が」「西田のアタック気持ち良すぎる笑」と盛り上がりを見せた。

西田の強烈なスパイクで同点とした大阪Bは、このセットを25ー22で奪取した。しかしその後はサントリーが第3・第4セットを連取。大阪Bはセットカウント1ー3で初戦を落とし、崖っぷちの状況で16日に行われる第2戦を迎える。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）