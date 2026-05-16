石川遼は連日の「70」でスコア伸ばせず（写真は5月）（撮影：福田文平）

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＜コロニアルライフ・チャリティクラシック　2日目◇15日◇ザ・ウッドクリークC（サウスカロライナ州）◇7032ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。石川遼は4バーディ・4ボギーで連日の「70」。トータルイーブンパー・87位タイでカットラインに1打及ばず、今季3度目の予選落ちとなった。

【写真】米国でもやっています　石川遼の竹ぼうき素振り

杉浦悠太は3バーディ・5ボギーの「72」。トータル1オーバーで決勝進出はならなかった。トータル8アンダーの首位にブレイズ・ブラウン、トレント・フィリップス、ポール・ピーターソン（いずれも米国）が並んでいる。
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