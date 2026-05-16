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「韓国に帰って後悔した」1年で日本へ舞い戻ったワケ 親の反対を押し切り再来日を決意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本生活の有り難さ、韓国に帰国して気づきました」と題した動画を公開した。ゲストのホジさんが、留学を終えて一度韓国に帰国したものの、「日本に行きたいなと急に気づいて」と再来日を決意した経緯や、日本社会で働くことへの本音を語った。



動画には、日本での留学生活を終え、就職のために戻ってきたホジさんが登場。もともと留学ビザの満了により「自分の意思ではなく」帰国せざるを得なかったという彼は、韓国で就職活動を進める中で心境の変化があったと明かす。日韓両方で就活を行っていた際、「自分は日本の方かな」と直感し、急遽方向転換。日本での就職を目指し、見事ホテルのマーケティング職に内定したという。



対談では、日本生活の魅力についても言及。「東京に来てこれもあるんだ」と都会の規模に感動し、チームラボやお台場などのスポットを満喫したエピソードを披露した。特に食に関しては「鳥貴族」がお気に入りで、「今も毎日レベルで行っています」と熱弁。一方で、人間関係については「東京だからかもしれないですけど、壁がある感じですね」と率直な印象も吐露。「私の地元は大阪っぽくて、初めて会ったらすぐ友達になれる」と日韓のコミュニケーション文化の違いを分析した。



また、今回の就職で新潟への配属が決まったことにも触れ、「ずっと東京とか都会だったんですけど、新潟という地方に行くのは初めて」と緊張した面持ちを見せた。韓国にいる両親は「1年ぐらい仕事をして戻ってきてほしい」と願っているそうだが、ホジさんは「今は無視しています」と苦笑い。「もっとずっと長く日本に住みたいですね」「彼女と結婚もしたいし」と、日本での生活に骨を埋める覚悟をのぞかせた。



撮影日は入社式の前日。「明日から社会人になる」という節目に、期待と不安が入り混じるリアルな心境が記録されており、日本で新たな一歩を踏み出す若者の等身大の姿が印象的な動画となっている。