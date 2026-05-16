パチンコ「トータルでは勝ってる」は嘘？ 生涯収支250万負けのユーザーも　負けない人は「打てる台がないから帰る」を意識 

数字は嘘をつかない。商売だって、この数字を無視していては早々に成り立たなくなってしまう。

そして、パチンコやパチスロも同じだ。なにせパチンコの場合はデジセグや液晶で数字が並ぶものだし、パチスロは小役やボーナス確率など、数字を意識しないとボロカスに負けてしまう。

また双方当たり確率や出玉率、回転数などやはり数字を前提としたモノの見方が必要になるので、パチンコ、パチスロでより負けにくい立ち回りをしたいなら、数字に強い人間になるしかない。

数字を意識しないでパチンコホールで戦えばどうなるか。マジでびっくりするぐらい負けると思う。特に今は射幸性が高い機種が増えてきたし、ダメなときは何をどう足掻いてもダメって局面は多いはず。僕はもうパチンコはやらなくなったけど、今パチンコしてる人はボーダーを意識していたとて、相当収支がブレるんじゃないだろうか。

とにかくラッキートリガーだっけ？ アレに入れないことには話にならないだろうし、入れたとしても獲得期待玉数の平均に満たない場合は地獄。まさに賽の河原だよね。やっていることが。パチスロは天井があるだけ、まだマシかもしれないけど。

で、パチンコやパチスロのユーザーは基本的に9割は負けてると言われてるんだけども、彼らの具体的な生涯収支に関しては、意外と謎に包まれている。今日はこの謎に迫りたい。（文：松本ミゾレ）

生涯収支、きちんと把握していますか？

パチンコやパチスロをやっている人たちに、その収支を聞くと高確率で返ってくる言葉がある。それが「トータルでは勝ってる」である。これを真に受ける人はいないはずだが、一応ダメ押しで書いておくと大体こういう声はアテにならない。それどころか、引くほど負けている可能性もある。

逆に「外車が数台買えるほど負けてる」なんて言う人もいるが、これまたアテにしないほうがいい。要はみんな、自分でもいくら使っていくら回収したのか分かっとらんのだ。

先日、5ちゃんねるに「みんなパチンコとパチスロの生涯収支ってどんなもんや」というスレッドが立っていた。スレ主は「生涯でいくと250万くらいは負けてた」と書き込んでいる。負けの自覚はあるようだが、気になるのは「250万くらい」であるとする点。

生涯収支の話になると、この「◯◯円くらいかな」と言う人ってマジで多いんだよね。

ちょうどそういう書き込みがあるんで、いくつか引用していきたい。

「1年と3ヶ月で+120万くらいやな」

「ネタ抜きで+2億ぐらい。ピンで27年プロやってる」

「15年ぐらい養分やってたから、年0ぐらいだとしても7、800万は溶かしてるやろな」

「4号機までプロで+1200万くらいやな」

「15年で+1000万くらい」

と、このようにどいつもこいつも、くらいくらいとテンプレでもあるのかって勢いで多用している。

僕なんか数字についてはきっちりしいなところがあるんで、18歳だった2003年当時からずっとメモで収支は記録していたし、やがて収支表記録サービスも登場すると手作業で全部入力したし、今はその収支表と連動したアプリもスマホに入れている。

しかし、ここまでやっていても僕自身がどうしてもガチの立ち回りができず、また繁忙店に行くのもしんどい性格で、過疎ってるボッタホールの常連であることから、生涯収支はプラスの1,266,337円と、ギリギリ黒字ではあるものの、決して爆勝ちしているわけではない。

これが筆者の収支状況だ

もちろん、収支を赤くするつもりは一切ないので、今後もプラス分を減らしつつも、プラマイゼロのラインを切らないように遊ぶつもりではある（余談だが、この間久々にパチスロしたよ。設定4以上濃厚トロフィーが出て、粘って粘って粘った挙句に1,000ハマリして負けたよ）。

このように、生涯収支を常に把握しておくと、自然と「別に普段は負けてもいいんだけど、今更赤字転落だけはしないように、節度を持った負けっぷりをしないとな」と思えるようになるのだ。

生涯収支をプラスにする事自体は、僕みたいな人間ですら可能なんで、当然みんな余裕でやれることなのである。だって俺、めちゃくちゃ偏差値低い私立高卒だぜ？

とにかく、打つときは数字を意識しながら遊ぼう！

考えてみれば、僕の周りにも過去にはプロと呼ばれる連中がいた。前も書いたが、20年ちょい前にはパチスロ4号機で車を一括購入した先輩もいた。その先輩は大学院生。数字が得意だった。

パチンコでボーダー以上回る台しか打たない同級生もいたが、彼は数学で常に満点をとっていた。僕は数字が苦手だが、そのかわり計算実務検定だとか簿記検定を取得したため、電卓を使う前提でなら出玉率程度なら10秒もあれば計算できる。まあこれは初歩の初歩だけど。

しかし、ひとつ言えることはこのように、数字を意識して立ち回れば「勝てる！」とまでは言わないけれどよほどのことがない限り、トータルで赤に転落することはない。なぜ世間にはパチンコ、パチスロで赤字を負う人が多いのか。理由は簡単で、勝っている人がやっていることを、負けてる人たちはたまたまやっていないからだ。

重要なのは、冷静に「打てる台がないから帰る」を考えながら立ち回れば、時間はかかるが収支はかなりマシになる。

パチンコなら、ボーダー以下を下回る台を打たないだけでも全然収支はマシになる。ところがこれをやってる人はそう多くない。そういった台を探すとなると、そもそも近隣に1台もないから、という理由もあるんだろうけど……。逆に、週間データとかを見て波を予測してるオカルトなユーザーはよく見かける。波ってなんだよ。アホやないんやから……。

パチスロなら設定ごとに初当たり確率が異なる旨が開示されているんで、それを参考にボーナスやATの合算を参考に打てない台をまずふるいに掛けて候補から外すことができる。

あとは設定示唆演出を搭載する台ばっかりなんで、ちゃんと設定を入れる店に行って、演出を見ながらって感じじゃない？ 僕はそれができなくて、せいぜい天井とかゾーン狙いばかりだけど。

ただ、別に繁盛してないようなホールでも、意外と設定4、5ぐらいはツモることがある。ゾーン狙いしてたら特定設定を示唆する演出が出ちゃったり。それでも、スマスロになってからは高設定を掴んだりしても、短時間勝負だと惜敗って経験をすることが多くてジリ貧気味だけどね！

とにかく、常に数字を頭に入れて遊んでさえいれば、生涯収支だっていずれは改善するはず。もちろん、それを毎度やっていると息が詰まる。そもそもパチンコもパチスロも娯楽だし。

だから一つの考え方として、とにかく生涯収支を赤字に割り込ませることがないように注意しつつ、遊ぶときは負け上等で遊ぶようにするといった手抜きを意識するのがいいかもね。僕はまさにそれだけど、結局マイナスに転落しない限りは「どうせマジで生涯収支プラってるもんな」と気楽でいられる。

※キャリコネニュースでは「パチンコ、パチスロがやめられない人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ZOER2X9A