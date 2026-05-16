9歳・永尾柚乃、映画監督に挑戦 主演＆脚本＆編集も 斎藤工プロデュースのSFファンタジー映画『リタ』
俳優の永尾柚乃（9）が、俳優の齊藤工がプロデューサーを務める映画『リタ』（2027年劇場公開予定）で映画監督に挑戦することが16日、発表された。永尾は今作で主演＆脚本＆編集も務める。
【写真】「似合うね」…永尾柚乃が激変 高校制服＆ピンク髪のビジュアル
本作は、2024年夏に永尾の「映画監督になりたい」という純粋な夢から始動した。大人向けの原案『利他の心』を、“永尾監督”が「子どもたちにこそ届く物語にしたい」とファンタジー路線へリライトして制作された。
filmmakerとしても活動する齊藤が永尾の脚本を見て、編集段階からプロデューサーとして参加することとなった。出演者には、お笑いコンビ・ランジャタイの国崎和也、矢田亜希子、木村祐一、チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿、川崎麻世（※崎＝たつさき）、仁支川峰子、楠楓馬らがナを連ねる。
舞台は、遠い宇宙の惑星テルース。地球の環境破壊の影響で滅亡の危機に瀕した彼らは、地球を破壊すべきか判断するため、調査員ニザキ（国崎）を派遣する。ターゲットに選ばれたのは、東京の小学2年生・真島リタ（永尾）だった。
リタが身につけた“運命のブレスレット”は、持ち主の「利他の心」を監視していた。彼女の小さな善意がデータとして蓄積される一方、シミュレーションは「一人の善意が、別の誰かの未来を奪う」という残酷な矛盾を示す。地球の存亡を懸けた究極の選択を迫られた時、リタが出した答えは何かに迫る物語となっている。
15日にフランス・カンヌで開催された国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」で、“永尾監督”と齊藤プロデューサーが登壇し、制作発表を行った。
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本作は、2024年夏に永尾の「映画監督になりたい」という純粋な夢から始動した。大人向けの原案『利他の心』を、“永尾監督”が「子どもたちにこそ届く物語にしたい」とファンタジー路線へリライトして制作された。
舞台は、遠い宇宙の惑星テルース。地球の環境破壊の影響で滅亡の危機に瀕した彼らは、地球を破壊すべきか判断するため、調査員ニザキ（国崎）を派遣する。ターゲットに選ばれたのは、東京の小学2年生・真島リタ（永尾）だった。
リタが身につけた“運命のブレスレット”は、持ち主の「利他の心」を監視していた。彼女の小さな善意がデータとして蓄積される一方、シミュレーションは「一人の善意が、別の誰かの未来を奪う」という残酷な矛盾を示す。地球の存亡を懸けた究極の選択を迫られた時、リタが出した答えは何かに迫る物語となっている。
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