ボークスは、イベント「ホビーラウンドSR」を全国のボークスSR、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて5月16日から5月17日まで開催する。

本イベントでは、「ホビーラウンド34」の商品がボークス店舗とオンラインストアで販売される。ボークス F.S.S.シリーズより「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー&サファイア」や「GTMカイゼリン」、「F.S.S.ベースコレクション 01 Lサイズ」などがイベント期間限定で登場する。

その他、ブロッカーズより「ブロッカーズ ビルドパーツセレクション22 V-LAST[アーマーランナー]（ブルーver.）」、「ブロッカーズ ビルドパーツセレクション24 ジョイントランナーセット（ブラック/ホワイトver.）」、FIOREカスタムパーツの「FIORE カスタムパーツ76 ツバキ用妖狐コスチュームセット」、「FIORE カスタムパーツ77 コスモス用シャープネスロングヘアーセット（ブライトカラー）」、ワールドミニズより、マインドワークスタジオ社の「デス・ディーラー（フランク・フラゼッタver.）」、「フロム シャドウ」、アルナウミニチュア社の「影の羽音ニィリア（胸像）」、「陽春の息吹アレル（胸像）」などが販売される。

また、イベント限定ガレージキットとして、スナック菓子「うまい棒」のマスコットキャラ「うまみちゃん」、メイドインアビス「プルシュカ」、先輩がうざい後輩の話「五十嵐 双葉」、アカギ ～闇に降り立った天才～「赤木 しげる」、「鷲巣 巌」なども登場する。

「ボークス F.S.S.シリーズ」イベント期間限定

HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー&サファイア 価格：69,300円

GTMカイゼリン 価格：88,000円

F.S.S.ベースコレクション 01 Lサイズ 価格：8,910円

ブロッカーズ

ブロッカーズ ビルドパーツセレクション22 V-LAST[アーマーランナー]（ブルーver.） 価格：1,375円

ブロッカーズ ビルドパーツセレクション24 ジョイントランナーセット（ブラック/ホワイトver.） 価格：1,100円

FIORE カスタムパーツ76 ツバキ用妖狐コスチュームセット 価格：3,850円

FIORE カスタムパーツ77 コスモス用シャープネスロングヘアーセット（ブライトカラー） 価格：2,750円

ワールドミニズ

デス・ディーラー（フランク・フラゼッタver.） 価格：20,900円

フロム シャドウ 価格：19,800円

影の羽音ニィリア（胸像） 価格：7,700円

陽春の息吹アレル（胸像） 価格：7,150円

イベント限定ガレージキット

うまみちゃん 価格：7,150円

プルシュカ 価格：4,950円

五十嵐 双葉 価格：7,370円

赤木 しげる 価格：8,800円

鷲巣 巌 価格：8,580円

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