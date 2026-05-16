イベント期間限定で「ホビーラウンド34」の商品が登場！ 「ホビーラウンドSR」本日より開催！
ボークスは、イベント「ホビーラウンドSR」を全国のボークスSR、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて5月16日から5月17日まで開催する。
本イベントでは、「ホビーラウンド34」の商品がボークス店舗とオンラインストアで販売される。ボークス F.S.S.シリーズより「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー&サファイア」や「GTMカイゼリン」、「F.S.S.ベースコレクション 01 Lサイズ」などがイベント期間限定で登場する。
その他、ブロッカーズより「ブロッカーズ ビルドパーツセレクション22 V-LAST[アーマーランナー]（ブルーver.）」、「ブロッカーズ ビルドパーツセレクション24 ジョイントランナーセット（ブラック/ホワイトver.）」、FIOREカスタムパーツの「FIORE カスタムパーツ76 ツバキ用妖狐コスチュームセット」、「FIORE カスタムパーツ77 コスモス用シャープネスロングヘアーセット（ブライトカラー）」、ワールドミニズより、マインドワークスタジオ社の「デス・ディーラー（フランク・フラゼッタver.）」、「フロム シャドウ」、アルナウミニチュア社の「影の羽音ニィリア（胸像）」、「陽春の息吹アレル（胸像）」などが販売される。
また、イベント限定ガレージキットとして、スナック菓子「うまい棒」のマスコットキャラ「うまみちゃん」、メイドインアビス「プルシュカ」、先輩がうざい後輩の話「五十嵐 双葉」、アカギ ～闇に降り立った天才～「赤木 しげる」、「鷲巣 巌」なども登場する。
「ボークス F.S.S.シリーズ」イベント期間限定
HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー&サファイア 価格：69,300円
GTMカイゼリン 価格：88,000円
F.S.S.ベースコレクション 01 Lサイズ 価格：8,910円
ブロッカーズ
ブロッカーズ ビルドパーツセレクション22 V-LAST[アーマーランナー]（ブルーver.） 価格：1,375円
ブロッカーズ ビルドパーツセレクション24 ジョイントランナーセット（ブラック/ホワイトver.） 価格：1,100円
FIORE カスタムパーツ76 ツバキ用妖狐コスチュームセット 価格：3,850円
FIORE カスタムパーツ77 コスモス用シャープネスロングヘアーセット（ブライトカラー） 価格：2,750円
ワールドミニズ
デス・ディーラー（フランク・フラゼッタver.） 価格：20,900円
フロム シャドウ 価格：19,800円
影の羽音ニィリア（胸像） 価格：7,700円
陽春の息吹アレル（胸像） 価格：7,150円
イベント限定ガレージキット
うまみちゃん 価格：7,150円
プルシュカ 価格：4,950円
五十嵐 双葉 価格：7,370円
赤木 しげる 価格：8,800円
鷲巣 巌 価格：8,580円
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