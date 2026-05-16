【デッキボックス ファイナルファンタジーIX ビビ】 5月16日 発売 価格：6,380円

スクウェア・エニックスは、「デッキボックス ファイナルファンタジーIX ビビ」をスクウェア・エニックス e-STOREで5月16日に発売する。価格は6,380円

「ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム（FFTCG）」の関連グッズを展開するSQUARE ENIX CARD SUPPLY COLLECTIONから「ファイナルファンタジーIX」に登場する「ビビ」をモチーフにしたデッキボックスが登場する。「ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム（FFTCG）」のカードの整理にも便利で、仕切りとしても使える付属のサイドローダー（硬質カードケース）1枚とシングルスリーブで155枚のカードを収納できる。

※スリーブや中に入れるカードの厚みによって、収納枚数は若干前後する。枚数の計測には、同社スリーブを使用（ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズ 「FFVII」（FFCSS-13））。

【デッキボックス ファイナルファンタジーIX ビビ】

表

裏

裏（使用イメージ。カードは付属しない）

(C) SQUARE ENIX