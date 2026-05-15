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夫婦問題カウンセラーが断言「家事問題は実は感情問題」相手の変化をわかろうとしないことが問題

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「『俺だって疲れてる』が夫婦を壊す理由 #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚」を公開した。動画では、共働き世帯が主流となる中、夫婦間で生じる家事や収入に関する認識のズレについて、専門家の視点から5つのポイントを解説している。



岡野氏は、働き方が変わっても家庭の役割の感覚が追いついていない現状を指摘。1つ目のポイントとして「家事分担は時間ではなく責任の問題」と提言した。多くの男性が「俺もやっている」と作業時間をアピールする一方で、妻は学校行事の管理など「誰が最終責任を持っているか」を見ていると語る。



2つ目のポイントとして、子供の予定管理や生活費の先読みといった「見えない仕事（メンタルロード）」の重さに言及。妻が抱える精神的な負担に対して、男性は「頼まれていないからわからない」とすれ違いが生じている現状を説明した。さらに3つ目のポイントとして、妻の収入が夫を上回る「収入逆転」のケースに触れ、夫が劣等感を抱き、摩擦が生じる事例を紹介している。



4つ目には「家事問題は実は感情問題」であると指摘。妻が「疲れた」とこぼした際、「俺だって疲れてるさ」と返すのではなく、「大変だったね」と労うことの重要性を説いた。



最後に岡野氏は、これからの夫婦に必要な視点として、毎月一度でも話し合う時間を持つことを提案。「問題は変化そのものではなく、相手の変化をわかろうとしないこと」と述べ、相手への理解と寄り添いが夫婦関係の修復に不可欠であるとの見解を示して動画を締めくくった。