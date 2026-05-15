暖かくなって、日差しが気になり始める季節。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが目をつけたのは、GUの「UVカットシアーパーカ」（2990円）です。軽くて持ち運びにも便利なパーカの魅力と、初夏にぴったりな着まわしコーデを5つ紹介してくれました。

やや短め丈がかわいい「UVカットシアーパーカ」

GUの「UVカットシアーパーカ」はUVカット機能がついた、透け感が今っぽいパーカ。とても薄くて軽いので持ち運びにも便利。はっ水機能もついているのでおでかけのお供にぴったりです。

【写真】ワンピースの羽織りにもちょうどいい

カラーバリエーションはオフホワイト、グレー、ライトオレンジ、ブルーの4色展開で、価格は2990円でした。

背中のきり替えにギャザーが入っていて、うしろから見てもかわいい！ また、裾にドローコードがついているので、バルーンのような丸いシルエットになるところもうれしいです。

シアーといってもほどよい透け感なので、アラフォーでも着やすいと思います。

早速、こちらのパーカを着まわしてコーデを紹介します！

1：モノトーンでアラフォーも着やすいスタイルに

171cmの筆者はグレーのXLサイズを着用しています。普段Lサイズを着ることが多いですが、袖の長さがたりなかったのでXLサイズを購入しました。

まずは、ブラックのTシャツとホワイトのワイドパンツのモノトーンコーデに合わせてみました。カジュアルなパーカですが、モノトーンコーデにすることできれいめ感もありつつ、アラフォーにも着やすいコーデになりました。

2：アウトドアにはスウェット合わせでとことんカジュアル

次はグレーのスウェットとボーダーTにパーカを羽織ってカジュアルに。グレーは汚れも目立ちにくく、アウトドアなシーンにも使いやすそうでお気に入りです。

3：短め丈だからスカートとの相性ばっちり

次はイエローのスカートとホワイトのTシャツと合わせてみました。やや短めな丈なのでスカートやワイドパンツなどボリュームのあるボトムスと合わせてもバランスよくまとまるのがうれしいです。

4：ロングワンピースに羽織ってもかわいい

次は小花柄のロングワンピースに羽織ってみました。ワンピースのようなロング丈のものと合わせても、ボリュームがですぎずにすっきりまとまりました。

5：きれいめお仕事コーデにもなじむ

最後はブラックのワイドパンツにホワイトのトップスという、きれいめなお仕事コーデに。通勤時に羽織っても違和感なく着られるので、毎日使えそうなパーカです。

こちらのパーカは薄手で小さくなるので、バッグにも入れやすく持ち運びもラクラク。梅雨や夏の紫外線対策などこれからの季節に重宝しそうです！ 気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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