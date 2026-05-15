

歓喜の声をあげる佐野選手の「後輩」たち 岡山県津山市勝部

6月に開幕するサッカー・ワールドカップ日本代表のメンバーに佐野海舟選手が選ばれました。故郷の岡山県津山市では元チームメイトや後輩たちから喜びの声が聞かれました。

6月からアメリカ・メキシコ・カナダの3カ国で開催される「FIFA ワールドカップ2026」。その日本代表26人を森保一監督が発表しました。

初選出となった津山市出身の佐野海舟選手（25）は、豊富な運動量とボール奪取能力が持ち味のミッドフィールダー。ドイツ1部でプレーしていて、ワールドカップでは中心選手として活躍が期待されます。

佐野選手は「これまで支えてくださった方々への感謝を忘れず、チームの力になれるよう全力を尽くします」とコメントしています。

弟の航大選手と共に日本代表史上初となる兄弟でのワールドカップ出場が期待されましたが、航大選手は選ばれませんでした。

岡山県出身の選手としては、2014年大会の倉敷市出身・青山敏弘さん以来の選出です。

佐野選手の故郷、津山市では――。

（発表の様子）

「佐野海舟……」

会場「おぉお！！！」

歓喜の声をあげたのは、佐野選手が小・中学生時代練習に励んだ津山市のサッカーチーム「FC Viparte」のOBや後輩たちです。

（中学時代一緒にプレー／杉本宥也さん）

「本当にうれしいです！（Q.佐野選手の当時の印象は？）ピッチに立つと、内なる闘志っていうのが昔から強くて。（代表選出は）本当に信じられないというか、言葉に出ないくらい素晴らしいこと」

（FC Viparteの中学生）

「選ばれてびっくりした。佐野海舟選手が好きなのでうれしい気持ちが強かった」

「誇りに思う、僕たちの先輩としてすごいと思う。僕もやっぱりいつか（W杯に）出たいので真似したい」

「佐野海舟選手は選ばれたけど（弟の）航大選手が選ばれなくて悲しい……。佐野海舟選手みたいになりたい」

全員「海舟選手頑張れ！！！」

津山市役所では、代表選出を祝う横断幕が掲げられました。

（津山市／光井聡 市長）

「津山市はサッカーを多くの子どもたちがしていますし、夢や希望を持てるような素晴らしいことだなと感じています」