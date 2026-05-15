news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「背後から液体 約20万円盗まれる 金融機関の帰り道狙ったか」についてお伝えします。

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13日の午前11時前。

金融機関からの帰り道を狙った窃盗事件。

現場はJR名古屋駅からほど近い名古屋市中心部。

ホテルなどが建ち並ぶ人通りの多いエリアです。

金融機関で引き出した現金をカバンに入れ歩いていた93歳の女性。

そこに1人の男が背後から近づいてきたといいます。

すると突然・・・

男は女性の頭に白っぽい液体をかけたといいます。

突然のことに女性が驚いていると・・・

別の男が現れます。

女性を心配するそぶりを見せますが・・・

女性のすきをみて、かばんから現金およそ20万円と通帳などが入った封筒を盗んだということです。

この二人の男は仲間で、その場から徒歩で逃走。

女性にケガはなく、かけられた液体に危険性はないとみられています。

捜査関係者によりますと、金融機関の防犯カメラには女性を見張る不審な人物が映っていたということです。

男らは20代から40代ぐらい。一人は外国人風で現在も逃走中だということです。

警察は窃盗事件として行方を追っています。