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中京学院大学教授で医学博士の肩書きも持つ、美容外科医の高須幹弥氏が「【コラボ】ニート医師「井たくま」とベンチプレス対決することになりました！【直芸】」を公開した。医師免許を持ちながらお笑い芸人として活動する井たくまとのコラボレーションが決定し、罰ゲームを懸けたベンチプレスのマックス重量対決を行うことを発表した。



動画冒頭、高須氏は上半身裸でベンチプレスの実演を開始する。最初はカラーをつけ忘れる場面もあったが、気を取り直して複数回持ち上げるパワフルな姿を披露した。その後、息を切らしながら視聴者へ向けた「重大発表」として、井たくまとのコラボ決定を報告。井たくまについて「医師免許を取って直でお笑い芸人になった」と紹介し、「笑いを取るためなら何でもやる覚悟だと思う」と評した。「しつこく絡んできた」ことをきっかけにやり取りが始まり、今回の対決に至ったという。



対決を盛り上げるための罰ゲームとして、負けた場合は、「髪をピンクに染めて、医者芸人・しゅんしゅんクリニックPのネタのヘイヘイニート医を踊る」と宣言した。高須氏は「バイトが辛い」「毎日バイトを探して」と替え歌を口ずさみながら、自らダンスを披露して対戦相手を挑発した。



勝負のルールについて、高須氏は現在減量中であり、直前で体脂肪率を10%程度まで絞り切る予定だと明かした。挙上重量が落ちやすい状況ではあるものの、「ハンデはいらない」と強気の姿勢を見せ、一番重い重量を上げた方が勝利となる「マックス重量対決」を指定。「挑戦は何回でもしていい」と条件を提示し、絶対に負けないという自信をのぞかせた。



最後は「近日公開でございます」と視聴者に呼びかけ、異色の対決への期待を高めて締めくくった。医師でありながら異なる道を歩む二人がどのような熱戦を繰り広げるのか、近日公開される対決動画でその結末を確認できる。