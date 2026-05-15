

IVEレイ（C）MBS

IVEのレイが、5月17日22時から放送の『日曜日の初耳学』（MBS／TBS系全国ネット）にソウルからリモート出演。世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。

林修が時代のカリスマと対峙し、その本音を鮮やかに引き出す人気企画。今回は、今最も世界から熱い視線を浴びる“りくりゅう”ペア三浦璃来・木原龍一とIVEのレイ、2組を直撃。華やかな表舞台の裏側に隠された、知られざる苦悩と素顔に迫る。

14歳で決めた運命。唯一の日本人メンバーが語る「覚悟」と「絆」の物語

2021年のデビュー以降、韓国主要音楽番組で歴代ガールズグループ最速1位を記録するなど、瞬く間に世界を席巻したIVE。その中で唯一の日本人メンバーとして輝くレイが、ソウルからリモート出演を果たす。

幼少期から憧れたK-POPの門を叩くため、14歳という若さで単身韓国へ渡った彼女。多忙なレッスンと並行して現地の高校に通い、メンバーたちとの日常的な関わりの中で韓国語を習得していった、そのひたむきな努力の裏側が明かされる。

さらに、デビューという夢に向かって切磋琢磨する「月一評価」。

プレッシャーを感じる時、彼女を支えたのは共に歩むメンバーたちの存在だった。孤独を感じないよう常に隣にいて、寄り添い支え続けてくれた仲間の絆。そして、日本から母がかけ続けた「いつでも帰ってきていいよ」という愛の言葉。今回、母がレイに内緒で寄せた「毎晩、携帯電話を握りしめて眠っていた」という当時の胸の内が明かされると、レイの瞳には...。

さらに、宿舎での「性格優先」の驚きの部屋割りや、今や欠かせないツールとなったTikTokのレッスンなど、世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2026年5月17日（日）22時00分〜22時54分 OA出演者[ＭＣ]林修、大政絢[ゲスト] 柏木由紀、河井ゆずる（アインシュタイン）、木嶋真優、キンタロー。、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、近藤春菜（ハリセンボン）、澤部佑（ハライチ）、中島健人、藤本美貴[リモート出演] 三浦璃来、木原龍一、IVE レイ