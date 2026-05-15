タレントの関根勤が１４日放送のテレビ朝日系「林修の知りたいでしょ！ 芸能人・経験者が語る病気のサイン ２時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。狭心症のため、生命の危険があったことを明かした。

心臓の血管が細くなり詰まる狭心症。その特徴について「動くと苦しい、休むと治まるを繰り返す」と番組では紹介。２０１６年、６２歳の時、心筋梗塞（こうそく）一歩手前の狭心症と診断された関根は「『関根さん、これ知らないで、そのまま過ごしていたら２年の間に何か起きましたよ。最悪、死んじゃう』って。本当に運が良かったんですよ」と当時の医師からかけられた言葉とともに振り返った。

発症当時、階段を上がる際、息が切れるものの休憩すると、すぐに治まったという関根。体が重く、すぐ走り出せないなどの症状もあったが、「年のせいかなと思っていたんですけど…」と放置。普段通り生活していたが、仕事で心臓の検査を受けたところ、「狭心症です。すぐ手術をしましょう」との診断を受けたという。

「びっくりして…。『そんなに悪いんですか？』って聞いたら『６２歳の男性を無作為に１００人選んだら、関根さん、上から４番目に（状態が）悪いですよ』って」と回顧した関根。手術を担当した医師も「かなり危険は迫っていた。左の（血管）２か所とも４分の３以上詰まっているという状況でした」と振り返った。

すっかり元気になった関根は７２歳になった現在、階段を２段飛ばしでも上れる状態となり、番組のカメラの前で実践。「全然、息切れしない」と笑顔で話していた。