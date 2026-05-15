日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。

質疑応答では、ケガによる長期離脱から復帰した冨安（アヤックス）の状態を確認する質問もあった。森保監督は「（アヤックスの）練習試合では90分やってるという情報を持ってますし、直近の公式戦ではプレーしてませんが、メンバーには入ってコンディション的には問題ないということを、実際に現地へメディカルスタッフ、チームスタッフが行ってくれて確認している」と説明した。

選出した理由に関しては「3月の英国遠征前の試合のパフォーマンス、特にアヤックスとフェイエノールトというオランダでも屈指のインテンシティーの高い試合では素晴らしいプレーをしていた。W杯基準という意味では、ケガの問題もないし、コンディションも上がっている。（壮行試合の）アイスランド戦で、W杯に向けてインテンシティーの高い試合での準備もできながらコンディションを上げていけるということで選ばせてもらいました」と話した。

W杯本大会で、日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。

北中米W杯日本代表（☆が初出場組）

【GK】

☆早川 友基（鹿島＝27）

☆大迫 敬介（広島＝26）

☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）

☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

☆佐野 海舟（マインツ＝25）

☆中村 敬斗（Sランス＝25）

☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）