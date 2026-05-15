セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「『龍が如く』20周年記念 第3弾『龍で彩る』」を5月14日より販売開始した。価格は1回990円。初回購入時のみ送料660円がかかる。

本商品は、「龍が如く」シリーズ20周年を記念したセガ限定オンラインくじ。第3弾は「『龍が如く』が身近にある日常」をテーマにした生活雑貨が登場する。

A賞「『龍が如く』ロゴフィギュア」は、シリーズの象徴であるロゴを立体化した、存在感あふれる一品。上部のトレイ部分は小物入れとして使うことができ、実用性とインパクトを兼ね備えたアイテムとなっている。

そのほか、“強い絆で結ばれた男たち”をテーマにした香りが楽しめるB賞「『龍が如く』ルームフレグランス」や、臨戦態勢の桐生たちが勇ましく本を支えるE賞「臨戦アクリルブックエンド」、銀加工が施され、見る角度で印象が変わるG賞「A4ポスター -Monochrome-」など、「龍が如く」で生活を彩るアイテムが多数ラインナップされている。

また、10回くじを引くたびに必ずもらえる「マストバイキャンペーン」や、主人公・桐生一馬の誕生日である6月17日限定で「誕生日記念キャンペーン」などが開催される。

なお、クレジット決済のほか、キャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法が用意されている。

□セガ ラッキーくじオンライン「龍が如く」20周年記念 第3弾「龍で彩る」のページ

セガ ラッキーくじオンライン「龍が如く」20周年記念 第3弾「龍で彩る」

販売期間：5月14日～7月24日23時59分

価格：1回990円（初回購入時のみ送料660円）

※実際の賞品とは異なる場合があります。

マストバイキャンペーン

くじを累計10回引くたびに好きなアクリルマグネットを1種、選んで獲得できる。デザインは全6種、第1弾・第2弾の期間別でデザインが異なる。

桐生一馬 誕生日キャンペーン

開催期間：6月17日0時～23時59分



桐生一馬の誕生日当日（6月17日）にくじを累計10回引くたびにランダムで1つ、誕生日特典A4ポスターを獲得できるキャンペーンが開催される。

※本キャンペーンは誕生日当日（6月17日0時～23時59分）のみ開催となります。

※特典は、ランダムでの獲得となります。

発売記念キャンペーン

「龍が如く」公式Xアカウント（@ryugagotoku）をフォローし、対象の投稿をリポストするとA賞「『龍が如く』ロゴフィギュア」が抽選で当たる。

SEGA STORE TOKYO（セガストア トーキョー）発売記念キャンペーン

SEGA STORE TOKYO（セガストア トーキョー）にて、本くじを1回無料で引くことができるシリアルコード付きのチラシが配布される。1回の会計税別5,000円以上で、1枚配布となる。

また、SEGA STORE TOKYOにて、数量限定で本くじの実店舗販売が予定されている。詳細については、後日セガ ラッキーくじオンライン公式サイトなどで公開される。

※本チラシは数に限りがございます。配布は先着順で行います。同一アカウントで複数のシリアルコードの利用はできません。

※店頭販売は数量限定のため、在庫に限りがございます。また、販売期間・当選確率は、オンラインくじとは異なります。

セガ ラッキーくじオンライン「『龍が如く』20周年記念 第3弾『龍で彩る』」製品概要

A賞：「龍が如く」ロゴフィギュア

B賞：「龍が如く」ルームフレグランス

C賞：極クッション

D賞：代紋ティッシュケース

E賞：臨戦アクリルブックエンド

F賞：「龍が如く」ドアプレート

G賞：A4ポスター -Monochrome-

H賞：刺青アクリルブロック

I賞：ウォールステッカー

マストバイキャンペーン：アクリルマグネット

(C)SEGA