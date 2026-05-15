（上段右から）鈴木彩艶、谷口彰悟、渡辺剛（中段右から）田中碧、堂安律、久保建英（下段右から）中村敬斗、伊東純也、上田綺世

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　６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。

　２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人、一人読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。

　第２次森保ジャパンの主力を担っている、伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、久保建英（Ｒソシエダード）、鈴木彩艶（パルマ）らが順当に選出され、右膝の負傷による長期離脱から今年復帰した冨安健洋（アヤックス）もメンバー入り。ケガから復帰過程の主将の遠藤航（リバプール）や、５大会連続Ｗ杯となる長友佑都（ＦＣ東京）もメンバー入りした。

　直前のリーグ戦で負傷した三笘薫（ブライトン）や長期離脱中の南野拓実（モナコ）は選外となった。

　メンバー一覧は次の通り。

　【北中米Ｗ杯メンバー】

　▼ＧＫ

　早川友基（鹿島）

　大迫敬介（広島）

　鈴木彩艶（パルマ）

　▼ＤＦ

　長友佑都（ＦＣ東京）

　谷口彰悟（シントトロイデン）

　板倉滉（アヤックス）

　渡辺剛（フェイエノールト）

　冨安健洋（アヤックス）

　伊藤洋輝（バイエルン）

　瀬古歩夢（ルアーブル）

　菅原由勢（ブレーメン）

　鈴木淳之介（コペンハーゲン）

　▼ＭＦ／ＦＷ

　遠藤航（リバプール）

　伊東純也（ゲンク）

　鎌田大地（クリスタルパレス）

　小川航基（ＮＥＣ）

　前田大然（セルティック）

　堂安律（フランクフルト）

　上田綺世（フェイエノールト）

　田中碧（リーズ）

　中村敬斗（Ｓランス）

　佐野海舟（マインツ）

　久保建英（Ｒソシエダード）

　鈴木唯人（フライブルク）

　塩貝健人（ウォルフスブルク）

　後藤啓介（シントトロイデン）