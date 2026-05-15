【Ｗ杯】日本代表、運命のメンバー２６人を発表…代表選手一覧
６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。
２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人、一人読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。
第２次森保ジャパンの主力を担っている、伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、久保建英（Ｒソシエダード）、鈴木彩艶（パルマ）らが順当に選出され、右膝の負傷による長期離脱から今年復帰した冨安健洋（アヤックス）もメンバー入り。ケガから復帰過程の主将の遠藤航（リバプール）や、５大会連続Ｗ杯となる長友佑都（ＦＣ東京）もメンバー入りした。
直前のリーグ戦で負傷した三笘薫（ブライトン）や長期離脱中の南野拓実（モナコ）は選外となった。
メンバー一覧は次の通り。
【北中米Ｗ杯メンバー】
▼ＧＫ
早川友基（鹿島）
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
▼ＤＦ
長友佑都（ＦＣ東京）
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
冨安健洋（アヤックス）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
▼ＭＦ／ＦＷ
遠藤航（リバプール）
伊東純也（ゲンク）
鎌田大地（クリスタルパレス）
小川航基（ＮＥＣ）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
中村敬斗（Ｓランス）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（Ｒソシエダード）
鈴木唯人（フライブルク）
塩貝健人（ウォルフスブルク）
後藤啓介（シントトロイデン）