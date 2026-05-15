６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。

２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人、一人読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。

第２次森保ジャパンの主力を担っている、伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、久保建英（Ｒソシエダード）、鈴木彩艶（パルマ）らが順当に選出され、右膝の負傷による長期離脱から今年復帰した冨安健洋（アヤックス）もメンバー入り。ケガから復帰過程の主将の遠藤航（リバプール）や、５大会連続Ｗ杯となる長友佑都（ＦＣ東京）もメンバー入りした。

直前のリーグ戦で負傷した三笘薫（ブライトン）や長期離脱中の南野拓実（モナコ）は選外となった。

メンバー一覧は次の通り。

【北中米Ｗ杯メンバー】

▼ＧＫ

早川友基（鹿島）

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ

長友佑都（ＦＣ東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（リバプール）

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタルパレス）

小川航基（ＮＥＣ）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（Ｓランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（Ｒソシエダード）

鈴木唯人（フライブルク）

塩貝健人（ウォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）