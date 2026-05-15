【「歯ブラシスタンドW」「うがいコップ＆スタンド」】 予約受付期間：5月16日0時～6月1日23時59分 6月下旬 発売

ハシートップインは、洗面雑貨シリーズ「歯ブラシスタンドW」と「うがいコップ＆スタンド」を6月下旬より全国のバラエティショップ、雑貨店、オンラインショップなどで順次発売する。

今回展開されるのは、「サンリオキャラクターズ」をモチーフにした洗面雑貨シリーズ。それぞれハローキティやポムポムプリン、シナモロールにマイメロディなどがデザインされた商品がラインナップされている。

家族やカップルで使いやすい2本用タイプの「歯ブラシスタンドW」（全7種、各1,012円）に加え、毎日のうがい・手洗い習慣に取り入れやすい「うがいコップ＆スタンド」（全7種、各1,320円）が展開される。

また、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」では5月16日0時より6月1日23時59分まで先行で予約受付が実施される。

□ハシートップイン公式オンラインストア

□ハシーストア楽天市場店

□ハシーストアAmazon店「歯ブラシスタンドW」

□ハシーストアAmazon店「うがいコップ＆スタンド」

【「歯ブラシスタンドW」（全7種、各1,012円）】【「うがいコップ＆スタンド」（全7種、各1,320円）】【並べた様子】

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