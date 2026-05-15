アニメ『名探偵コナン』で毛利蘭役を務める、声優の山崎和佳奈さんが４月１８日に亡くなったことが５月１５日、分かりました。６１歳でした。所属事務所の『青二プロダクション』が公式ホームページで発表しました。

【写真を見る】【 訃報 】声優・山崎和佳奈さん（６１）死去『名探偵コナン』毛利蘭役 TBS系『サンデー・ジャポン』ナレーター等で活躍 所属事務所発表（全文）





山崎さんは、今年２月に体調不良のため当面の間活動を休止ことが発表されていました。ＴＢＳ系『サンデー・ジャポン』のナレーターとしても活躍していましたが、活動休止からは、同じ事務所の佐倉綾音さんが代役を務めています。









▽▽▽下記、発表全文▽▽▽



弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀 (61歳)

かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました

ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます

なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました

ご諒怨のほどお願い申し上げます



株式会社青二プロダクション



△△△以上△△△



〜主な出演作品〜

アニメ

・名探偵コナン：毛利蘭

・わたしとわたし ふたりのロッテ：ブリギッテ

・ひみつのアッコちゃん：アッコ(3代目)

・金色のガッシュベル!!：高嶺華

・キテレツ大百科：五月

・LOVELESS：青柳美咲

・Xenosaga THE ANIMATION：シェリィ・ゴドウィン

・ボボボーボ・ボーボボ：スズ

・ののちゃん：藤原先生

・あずみマンマミーア：あずみ

・スーパービックリマン：アムル

・美少女戦士セーラームーンR：コーアン

・ママレードボーイ：秋月茗子

・GS美神：マリア

・格闘美神 武龍 REBIRTH：毛蘭

・せんせいのお時間：北川理央

・LAST EXILE：ソフィア・フォレスター

・万能文化猫娘：白樺智恵子

・はいぱーぽりす：綾美

など



テレビ

・TBS『サンデー・ジャポン』ナレーター

・TBS『 世界陸上大阪上陸』 ナレーター

など









【担当：芸能情報ステーション】