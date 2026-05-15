100均で500円ってマジか…！「他で買ったら2000円はしそう…」お得感が凄い本格グッズ

ディズニー好き、園芸好き必見！ダイソーの園芸グッズ売り場ですごいアイテムを発見しちゃいました。ディズニー・ピクサー映画「トイ・ストーリー」の大人気キャラクター、エイリアンの植木鉢が550円（税込）で売られていたんです。他で買ったら2,000円はしそうなクオリティ。これは必見ですよ。早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480793368

専門店並みのクオリティ！あの人気キャラデザインの植木鉢

ダイソーの園芸グッズ売り場で一際目立つ植木鉢…。

なんとディズニー・ピクサー映画「トイ・ストーリー」の大人気キャラクター、エイリアンデザインの植木鉢が売られていたんです。

その名も『立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm』。キャラクターをイメージしたポップなデザインは、ディズニーストアや園芸専門店に並んでいてもおかしくないクオリティです。

しかしながら、お値段は550円（税込）と驚きの安さ。これは買わない手はないですね！

サイズは4号鉢で口径12cmです。そこには排水穴があり、本物の植物を育てるのにも使用可能。

穴のサイズはやや小さめですが、通気性を確保できる実用的な設計です。

鉢カバーとしてもおすすめ！遊び心あるインテリアに

本物の植物を植えるのもいいですが、おすすめはフェイクグリーンの鉢カバーとして使う使い方。

フェイクグリーンの鉢部分はシンプルなものが多いので、『立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm』を使えば一気にインテリアの雰囲気が楽しく華やかになりますよ！

陶器のような質感でクオリティも高いため、チープさがないのがうれしいポイント。

植木鉢としてだけでなく、デスク周りの小物入れや、キャンディポットとして使えそうです。

今回はダイソーで購入した『立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm』をご紹介しました。

他で購入したら高そうなアイテムも、ダイソーなら550円（税込）で購入できちゃいます。気になる方は、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。