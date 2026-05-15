DAZN（ダゾーン）は、「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表メンバー発表記者会見を、本日15日13時55分に無料でライブ配信すると発表した。討論番組やドキュメンタリー作品、過去試合などの関連コンテンツも配信される。

FIFA ワールドカップ 2026 日本代表メンバー発表記者会見

日本代表メンバーの発表会見が、DAZNとDAZN YouTubeチャンネルで、無料配信される。配信日時は15日13時55分から。

金曜だけどドヨサカ！ 日本代表メンバー発表直後に徹底討論 SP

代表メンバーの発表会見を踏まえ、緊急特別番組「金曜だけどドヨサカ！ 日本代表メンバー発表直後に徹底討論 SP」が15日19時から配信される。選ばれた26選手について、大会の戦い方や森保監督の狙いを出演者が徹底討論する内容。

出演者は、今野泰幸、林陵平、木崎伸也、安田理大、細江克弥、笹木かおり。主な番組内容は、「森保一監督 × 安田理大 独占インタビュー」「メンバー発表を受けての徹底討論」「FanZONE 機能で視聴者からのご意見をリアルタイムに受付・紹介」など。

ドキュメンタリー「サッカー日本代表 世界一への総力戦」

日本代表をピッチの外で支える人々に密着したドキュメンタリー作品「サッカー日本代表 世界一への総力戦」が、15日から配信される。テクニカルスタッフ、フィジカルコーチ、キットマネージャーなどスタッフの仕事に、森保監督の証言も交えて迫る内容。

出演者は、森保一（サッカー日本代表監督）、寺門大輔（テクニカルスタッフ）、松本良一（フィジカルコーチ）、山根威信（キットマネージャー）、麻生英雄（キットマネージャー）、谷口彰悟など。

FIFA WORLD CUP MEMORIES

DAZN 内の FIFA＋において、1998年のフランス大会初出場から2022年のカタール大会までの、日本代表戦全25試合が無料で配信される。