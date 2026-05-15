「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

キャリアをつまらなくする

「ワースト1の行動」とは

――キャリアについて悩む人は多いですが、「つまらないキャリアになってしまう人」には、どのような共通点があるのでしょうか？

一番よくないのが、自分の進む道はこれだと早い段階で決め打ちし、仕事を選んでしまうことです。

「自分はこれがやりたい」「これはやりたくない」と選り好みし、やりたいことだけをやろうとする人は、結果として仕事を任されなくなります。

今の時代、何かを決め打ちして動くことは極めてリスキーです。変化が激しく、最初に決めたキャリアプランがそのまま通用するとは限りません。だからこそ、若いうちはできるだけ多くのことを経験した方がいいのです。その中で失敗した経験も含めて、確実に自分の糧になります。

若いうちにしか経験できない修羅場や失敗は必ずあります。そしてそれらは後から取り戻すことができません。

「経験を積む人」と「ただこなす人」の違い

――とはいえ、ただ闇雲に経験を積めばいいというわけでもありません。どのような姿勢で仕事に向き合うことが重要なのでしょうか？

重要なのは、常に「Why」の視点を持つことです。

「これは何のためにやっているのか」と問い続けられるかどうかで、同じ仕事でも得られるものは大きく変わります。

ただ言われたことをこなすだけでは、本当の意味で仕事をしているとは言えません。何のためにやっているのかを常に意識して、それがお客さんのためや会社のためになっているのであれば、どんな仕事でも進んでやるべきです。

目の前の仕事が何につながっているのか。その意味を考えながら取り組むことで、経験は初めて自分の力になります。

――坂田さん自身が、「あの経験が今につながっている」と感じる出来事はありますか？

企業再生の案件に携わっていた時に、基幹システムを刷新するプロジェクトマネージャーにアサインされたことがあります。その企業においては、開発を委託していたベンダーの進行がうまくいかず、システム開発が完全に止まってしまっていました。

そのときに私は、コンサルタントという立場ではありましたが、プログラミングをゼロから勉強して現場に入りました。帳票やバッチ、画面を自分で開発した経験は、その後のキャリアにも大きな意味があったと思っています。

もしこの経験がなければ、今DXについて語っていても、お客さんの業務を本当の意味では理解できていなかったかもしれません。実際に現場に入り、自分で手を動かし、お客さんの声を聞きながら形にした経験が、今の仕事の大きな土台になっています。

「戦略のデザイン」が

キャリアにも必要な理由

――こうした考え方は、本書『戦略のデザイン』とどのようにつながるのでしょうか？

本書では戦略を「視点のデザイン」「価値のデザイン」「仕組みのデザイン」という3つに分けて整理しています。

「視点のデザイン」とは、高い視座を持つこと、そもそも何のためにやっているのかを問い直すことから始まります。これはキャリアにもそのまま応用できます。

ただ目の前の仕事をこなすのではなく、自分は何を実現したいのか、その仕事は何につながっているのかを考える。さらに、本書では単に理想を語るだけでなく、実際に問題解決をしながら力を身につけていくことも重視しています。

戦略を描く力と、キャリアを切り拓く力は、根本ではつながっているのです。

――最後に、キャリアに漠然とした不安を感じている人へ、今日からできるアドバイスをお願いします。

まず5年後・10年後に自分がどうなっていたいのかを考えてみてください。それを考えずに言われたことだけを続けていても、キャリアは積み上がりません。そして、将来像もないまま「それは自分の仕事ではない」と仕事を選んでいても、力は身につきません。

どんな仕事にもWhyを持って向き合う。その積み重ねが、気づいた時に「経験を積む人」と「ただこなす人」のキャリアに、大きな差となって現れます。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。