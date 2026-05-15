廣畑実さん解説…速く振ろうとするほど陥る“落とし穴”

小中学生が速く強いスイングをしようとすると、どうしても手や腕の力でバットを振ろうと意識してしまいがちだ。しかし、大阪桐蔭元主将で、野球塾「AMAZING」を運営する廣畑実さんは、手が主導のスイングではヘッドがスムーズに出てこないと指摘する。重要なのは下半身主導で手を操作することで、その鍵を握るのが前足のかかとを踏み込むタイミングだという。

廣畑さんが推奨するドリルは、まずバットを構えてトップを作り、前足を出した状態からスタートする。この時、グリップは後ろに残したまま、前足のかかとを浮かせておくことが最大のポイントだ。かかとを浮かせた状態をキープしつつ、腰と胸だけをピッチャー方向へ限界まで回していく。

「この姿勢はすごく苦しいはずです。しかし、そこからスッと力を抜いてバットを肩口から出すと、驚くほどスムーズに理想的な形でバットが出てきます。これこそが正しいグリップ操作です」と廣畑氏は語る。

腕の軌道を意識してバットを出すのではなく、先に腰と胸を回し切る。そして、肩口から手が入ってくる瞬間に、浮かせたかかとをポンと地面に落とす。すると、その踏み込みの反動に引っ張られるように、勝手にヘッドがビュンと飛び出してくる。

かかとを落とす動作でバットを持ってくるイメージを持てば、手を振る意識は完全に消える。これができるようになると、下半身からうねり上げるような力強いスイングが自然と完成するのだ。

練習法としては、かかとを浮かせて体を回す動作を10回、続いてかかとを落とすタイミングでバットを出す動作を10回。これを毎日繰り返して感覚を掴み、実際の素振りへと繋げていく。手打ちに悩む選手やスイングスピードを上げたい選手にとって、このドリルは大きなブレークスルーになるはずだ。（First-Pitch編集部）