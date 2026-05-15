●上空の寒気は抜け 日本列島はシッカリ高気圧に覆われてくる

●きょう15日(金)～週末は安定した晴天

●日ざし強まるとともに一段と厳しい暑さ 気温30度以上の真夏日続々

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きのう14日(木)は、県内で今年初めての真夏日を山口市内で観測するなど、暑さ厳しくなりましたが、午後は岩国、周南方面中心に急速に雨雲が発達して激しい雷雨…ひょうが降った所もあるなど、非常に不安定な空模様でもありました。夜には目立った雲がなくなり、西日本は広く晴れてきています。





地上が暖まる一方で上空に冷たい空気＝寒気が居座っていたことで、不安定な天気がもたらされていましたが、きょう15日(金)は上空の寒気は抜け、よりしっかり高気圧に覆われてくる見込みです。

県内を含め日本列島は広く安定した天気が、きょう15日(金)、そして週末にかけても続きそうです。





しっかり晴れて日ざしの強さが一段と際立つようになると、暑さも一段と厳しくなります。山口市内を含め、内陸エリアほど、この週末にかけて気温30度以上の真夏日を続々と観測しそうです。5月と言えども熱中症には十分気をつけて、休憩や水分補給などをこまめに行うなど、無理せず健康第一で過ごす意識を高めて、お過ごしください。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



きょう15日(金)の県内は朝から晩まで安定した晴天が続きます。日中、多少雲が浮かんでも雲が急成長することはなさそうです。





日ざしタップリの陽気のため、紫外線も強烈です。暑さ対策も兼ねて、出来るだけ直射日光を避けて過ごすなどの心がけをお願いします。





力強い日ざしで、日中の気温は山口市内は30度と前日に続いて真夏日となるなど、広く6月～7月並みの、夏先取りの厳しい暑さとなります。





今週末も引き続き安定した晴天。いっそう暑さも厳しさを増し、日曜日には山口市内の最高気温は31度に達する、と見込んでいます。

来週初めも晴れて厳しい暑さが続きそうですが、来週後半は一転、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

雨の季節の兆しも見えてきていることも踏まえて、目先の晴天を、次の季節への準備などにも大切に活用していきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

