【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット「ちいかわ」 クルー姿の“3Dフィギュア”ペンシルトッパー全8種
日本マクドナルドはきょう15日より、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」。また、ほんのハッピーセット「スイミー」と「運ぶ乗りもの」を期間限定で販売する。なお「ちいかわ」を15日と29日に購入する場合、同店公式アプリで配布する「購入券」が必要となる。
【画像】ちいかわたちがマクドナルドのクルーになって登場！（全8種）
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。
また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界が楽しめる。
第1弾販売日にあたる15日と、第2弾販売日にあたる29日に「ちいかわ」を購入する場合、公式アプリで配布される「購入券」が必要となる。1回使用した購入券は画面からなくなる。
朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で1人様4個までで、マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーでの販売のみとなる。マックデリバリーサービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止。また、株主優待券、および子育て支援パスポートは使用できない。
5月16日から28日、5月30日から6月11日までの“初日以外”は、購入券は必要ないが、1グループ1会計4個まで。また、マクドナルド店頭(有人レジ、タッチパネル式注文端末)、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスでの販売となり、その他宅配サービスでの販売は停止となる。
このほか、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本となる。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲームが付く。
■ハッピーセット「ちいかわ」
◆第1弾 5月15日（金）〜5月28日（木）
●ちいかわ
マクドナルド マネージャー
●ハチワレ
デリバリークルー
●くりまんじゅう
マックカフェ バイ バリスタ
●ラッコ
デリバリークルー
◆第2弾 5月29日（金）〜6月11日（木）
●うさぎ
マクドナルド クルー
●モモンガ
おもてなしリーダー
●古本屋
マクドナルド クルー
●シーサー
マクドナルド マネージャー
【画像】ちいかわたちがマクドナルドのクルーになって登場！（全8種）
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。
第1弾販売日にあたる15日と、第2弾販売日にあたる29日に「ちいかわ」を購入する場合、公式アプリで配布される「購入券」が必要となる。1回使用した購入券は画面からなくなる。
朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で1人様4個までで、マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーでの販売のみとなる。マックデリバリーサービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止。また、株主優待券、および子育て支援パスポートは使用できない。
5月16日から28日、5月30日から6月11日までの“初日以外”は、購入券は必要ないが、1グループ1会計4個まで。また、マクドナルド店頭(有人レジ、タッチパネル式注文端末)、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスでの販売となり、その他宅配サービスでの販売は停止となる。
このほか、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本となる。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲームが付く。
■ハッピーセット「ちいかわ」
◆第1弾 5月15日（金）〜5月28日（木）
●ちいかわ
マクドナルド マネージャー
●ハチワレ
デリバリークルー
●くりまんじゅう
マックカフェ バイ バリスタ
●ラッコ
デリバリークルー
◆第2弾 5月29日（金）〜6月11日（木）
●うさぎ
マクドナルド クルー
●モモンガ
おもてなしリーダー
●古本屋
マクドナルド クルー
●シーサー
マクドナルド マネージャー