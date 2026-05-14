お笑いコンビ「アンガールズ」がパーソナリティーを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンＰＯＤＣＡＳＴ アンガールズのジャンピン」（毎週木曜日１８時頃配信）で田中卓志が第１子の男児が誕生したことを報告。相方の山根良顕も祝福した。

田中は番組の冒頭で第１子の誕生を報告すると、山根は「え！妊娠したとかも聞いてなかったけど！おめでとう！良かったね」と声を弾ませて祝福。田中は同番組で結婚を発表した際に山根の反応が悪かったことから、「山根のリアクションがいいな！ 結婚（発表）の時より！ 反省してるのか！」とうれしそうだった。

２０１３年に一般女性と結婚し、１５年に第１子をもうけている山根は娘の誕生日を例に挙げ、「やることが多いのよ、パパになると。飾り付けとか料理の手伝いして」と父の大変さを語っていたが、「（田中に）何か買ってあげたいとか思う」と自分のことのようにうれしそうだった。

田中は同日に更新したインスタグラムには赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「嬉（うれ）しい気持ちでいっぱいです！男の子です」と男児であると公表し「髪の毛は結構生えてました！（笑）」と喜んだ。

田中は２０２３年１月に同番組で３０代の一般女性との結婚を発表。交際１年でのスピード婚で、プロポーズの際には「返事を聞く前に相手の指に指輪を突っ込んでしまった」というエピソードも明かしている。