元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身の過去について自虐発言をする一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで西武園ゆうえんちが夜貸し切りで参加者４０００人の大合コンをすると言う記事が紹介されると、ゲストコメンテーターのＪＯＹや「黒船特派員」のジョナサン・シガーが過去の合コンでの“武勇伝”を次々と話した。

ここでＪＯＹに「大島さんなんか行ってたんじゃないですか？ 女子アナ合コンに」と聞かれた大島アナは「行ってないんですよ。行ってたら、ここにいないんですよね」と大島アナ。

「行ってないんですよ」と繰り返すと「私は日本一、肩書をうまく使えなかった人なので」ときっぱり。ＭＣの垣花正が「アナウンサーという肩書があれば引く手あまたってイメージがあるのに、それをすべて断り続けてきた」と言うと「そうなんです」と肯定。ＪＯＹらが「もったいない」と言うと、「いいんです、いいんです。（他の女子アナは）キラキラしてんなって思って見てましたから」と振り返っていた。