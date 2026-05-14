長岡市の県立近代美術館で開かれている企画展『描く人、安彦良和』の来場者が1万人を突破しました。



『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザイナーなどを務め、数多くの名作を手掛けるアニメーターで漫画家の安彦良和さん。3月から開催されている企画展は、作品の原画やアニメ制作時の貴重な資料など1200点以上を展示しています。



このほど来場者1万人を達成し、1万人目となった来場者には安彦さんの直筆サイン入り図録が贈られました。



■1万人目の来場者

「ガンダムが大好きなので迫力のある画にひかれています。」



『描く人・安彦良和』は、県立近代美術館で5月24日(日)までの開催です。