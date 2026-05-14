「今日好き」“そうめが”阿部創馬＆夏川メガンカップル、破局報告「お互いの将来のことなど話し合いを重ねた上で」
【モデルプレス＝2026/05/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた阿部創馬、夏川メガンが5月14日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。
【写真】破局報告の「今日好き」カップル、昨年6月に公開したラブラブ浴衣ショット
それぞれ破局を報告した2人。夏川は「お互いの将来のことなど話し合いを重ねた上で、このような決断に至りました」と説明。続けて「この約1年楽しい思い出ありがとう。そうまくんの言葉や行動に沢山助けられました。これから夢に向かって頑張ってね！応援してます！」と阿部への思いをつづっている。
阿部は、夏川への感謝を記すとともに「4つの旅を通して、沢山相談に乗ってくださり、支えてくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました」と感謝し、「この約2年間頂いたご縁や経験はずっと忘れません」とコメント。最後には「これからはそれぞれの道を歩んでいきますので、今後とも2人の応援をよろしくお願い致します」と結んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズでは現役高校生たちが描く本気の恋と青春の模様を追いかけ、“そうめが”こと夏川と阿部は、2025年3月に最終回を迎えた「卒業編2025inシンガポール」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】破局報告の「今日好き」カップル、昨年6月に公開したラブラブ浴衣ショット
◆「今日好き」“そうめが”阿部創馬＆夏川メガン、破局報告
それぞれ破局を報告した2人。夏川は「お互いの将来のことなど話し合いを重ねた上で、このような決断に至りました」と説明。続けて「この約1年楽しい思い出ありがとう。そうまくんの言葉や行動に沢山助けられました。これから夢に向かって頑張ってね！応援してます！」と阿部への思いをつづっている。
◆阿部創馬＆夏川メガン「卒業編2025inシンガポール」でカップル成立
「今日、好きになりました。」シリーズでは現役高校生たちが描く本気の恋と青春の模様を追いかけ、“そうめが”こと夏川と阿部は、2025年3月に最終回を迎えた「卒業編2025inシンガポール」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】