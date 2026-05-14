

徳島文理大学 高松駅キャンパス

徳島文理大学が、高松駅キャンパスで無料の公開授業を実施します。

地域に学び、その学びを地域に還元することにつなげてもらおうと行うものです。地域とともに自らの未来をデザインするヒントを得てもらうため、さまざまなテーマの専門家を講師に招き、キャリア戦略につなげてもらおうとしています。

公開授業は、水曜日の午後1時10分～午後2時40分まで、ムラサキキネンホール(800人収容)で行います。参加は無料ですが、事前に申し込みが必要です。徳島文理大学のホームページから申し込むことができます。

日程とテーマ、講師は以下の通り。

5月20日（水）まちのブランディングとセルフブランディング

講師：三豊市 山下昭史市長

5月27日（水）人生100年時代の地域デザイン

講師：香川県 池田豊人知事

6月3日（水） サステナブルツーリズムはお接待の心から

講師：一般社団法人四国ツーリズム創造機構 半井真司代表理事

（NPO法人遍路とおもてなしネットワーク理事長）

6月10日（水） 人の心に寄り添う

講師：音楽クリエイター 溝渕大智さん

6月17日（水） 自衛官から「二十四の瞳」へ

講師：小豆島観光協会 有本裕幸副会長

6月24日（水） 自分らしい人生を描き歩む

講師：一般社団法人うみのこてらす 川邊笑代表理事

7月1日（水） 偶発性をデザインする-不確実性を味方につけ、

社会を動かす非線形の考え方-

講師:神山まるごと高専発起人／アドバイザー 大南信也さん

7月8日（水） 複線型ライフキャリアのすすめ

講師:映画監督＆銀行員＆地域活動家 香西志帆さん