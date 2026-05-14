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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「レンジ2分半で完成。もう買わない神おつまみ」と題した動画を公開しました。動画では、パスタを使って電子レンジだけで作れる簡単おつまみのレシピを紹介しています。



パスタを半分に折り、耐熱皿に平らに並べてラップをせずに電子レンジで加熱する工程からスタートします。一度取り出して全体を少し混ぜた後、向きを変えて再度加熱します。その後、オリーブオイルを加えてお箸でよく絡め、シンプルに塩胡椒を振るだけであっという間に完成です。「ぽりぽり食感で止まらない」と、その仕上がりが描写されています。



また、仕上げに粉チーズをかけるアレンジも紹介しており、「チーズでコク増し」になるとおすすめしています。「安くて、簡単で旨い！」と太鼓判を押すこのレシピ。今夜の晩酌のお供に、試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・パスタ（お好みのもの・動画では1.5mmを使用） 50g

・オリーブオイル 小さじ1

・塩胡椒 適量

・粉チーズ 適量



［作り方］

1. パスタを束から半分くらい（50g）取り、半分に折って耐熱皿に乗せます。

2. なるべく平らに並べ、ラップなしで電子レンジ（500Wで1分50秒、または600Wで1分半）で加熱します。

3. 少し焦げ目がついたパスタをお箸で少し混ぜ、向きを変えて再度電子レンジ（500Wで1分20秒、または600Wで1分）で加熱します。

4. オリーブオイル小さじ1を加え、調味料が絡みやすいようにお箸でよく絡めます。

5. 塩胡椒を適量振りかけ、全体を混ぜ合わせたら完成です。お好みで粉チーズをかけます。