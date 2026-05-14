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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう袋麺には戻れない。レンジ5分で最強塩ラーメン」と題した動画を公開した。焼きそば麺を活用し、電子レンジ調理だけで本格的な塩ラーメンを作る驚きのアイデアを紹介している。



動画の冒頭では、耐熱容器に鳥ガラスープ、ごま油、塩、にんにくチューブ、水を入れてスープを作る工程を説明。続いて「今日の主役が登場！」と、市販の焼きそば麺を取り出している。



美味しさの秘密は麺の扱いにある。水道水で直接麺を洗ってからスープに投入することで、「これだけでモチモチ食感がアップ！」と解説した。はみ出た麺をしっかりスープに浸したら、ラップをせずに電子レンジで加熱するだけ。温め終わったら軽くほぐし、ねぎと黒胡椒をトッピングすれば完成だ。



実食シーンでは、「麺がモチモチ！！」「もう市販には戻れない」と絶賛。さらに、残った付属のソースを活用した味付け卵をトッピングし、「追加したらもっと最強ラーメンに」とアレンジも披露している。



後半では、ポリ袋を使った「そば飯おにぎり」の作り方も紹介。温めたご飯と粉末ソースの残り、青のりを袋に入れて振り混ぜるだけで、手を汚さずに一品が仕上がる。



火も包丁も使わず、洗い物も最小限に抑えられる最強のズボラ飯。忙しい日の献立や夜食に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・市販の焼きそば麺 1玉

・鳥ガラスープ 小さじ2

・ごま油 小さじ1

・塩 ひとつまみ（指3本でつまんだ量）

・にんにくチューブ 2cm

・水 300ml

・カットねぎ 適量

・黒胡椒 適量



〈おにぎり・トッピング用〉

・温めたご飯 180g

・焼きそばソースの素 半分

・青のり 約小さじ2

・残った焼きそばソースで漬けた卵 1個



［作り方］

1. 耐熱容器に鳥ガラスープ、ごま油、塩、にんにくチューブ、水を入れて、スプーンで軽く混ぜ合わせる。

2. 焼きそば麺を流水で洗い、軽くほぐす。

3. 1のスープに麺を投入し、はみ出た麺がしっかり浸かるようにする。

4. ラップをせずに電子レンジで加熱する（500Wで6分、または600Wで5分）。

5. 温め終わったら麺を軽くほぐし、カットねぎと黒胡椒をトッピングして完成。お好みで、残った焼きそばソースで漬けた卵を添える。

6. 【そば飯おにぎり】ポリ袋に温めたご飯、付属の粉末ソースの半分、青のりを入れる。袋の上から振り混ぜ、そのまま三角形に握る。袋を持ったまま食べれば手も汚れない。