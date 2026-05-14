対円で一時下げるも反発＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで０．７２５０を挟んでの推移。NZドルは０．５９台前半推移と目立った動意を見せず。米中首脳会談が今日、明日とおこなわれる中で、様子見ムードが広がった。

対円では午後にドル円が急落した局面で豪ドル円が１１４．５０円台から１１４．２９円まで下落。すぐに反発し１１４．６５円を付けた。NZドル円は９３．６０円前後から９３．４２円を付けた。その後９３．７０円前後まで反発。

日本銀行の増一行審議委員が鹿児島県経済同友会での講演で「できるだけ早く利上げを」と発言したことが円買いにつながった。ハト派で知られる同委員の発言に、一気に円買いとなったが、続かなかった。



＊今週の主な予定

豪州

05/12 10:30 NAB企業景況感 （4月）結果3.0 前回 6.0

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.3% 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）



NZ

05/13 12:00 2年インフレ予想 （2026年 第2四半期） 結果 2.53% 前回 2.37%

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