「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス」8月22日、日本武道館に再上陸決定
2026年8月22日（土）に日本武道館にて、「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス 2026」が開催されることが決定した。2026年5月14日（木）13:00より、オフィシャル一次先行受付が開始されている。
2025年、大好評のうちに幕を閉じた「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス」が、LA・ハリウッド・ボウルでのみ披露された特別なプロジェクション・マッピング演出を携え、日本武道館に再上陸。
指揮・栗田博文、そして東京フィルハーモニー交響楽団の壮大な生演奏に乗せて、全23作品にわたる『インフィニティ・サーガ』の物語を、映像・ライブ演奏・プロジェクションマッピングが完全同期する圧巻の演出で体感する、異次元のアリーナ・シネマ・コンサートだ。チケット情報
オフィシャル一次先行受付
受付期間：2026年5月14日（木）13：00 ～ 5月24日（日）23:59
受付URL：
ディズニー★JCBカード先行受付
受付期間：2026年5月14日（木）13:00 ～ 5月24日（日）23:59
受付URL：
料金（税込・全席指定）
S席 14,000円／A席 11,000円／U-18 5,500円 (※）
チケットに関するお問い合わせ：サンライズプロモーション
0570-00-3337（平日12:00～15:00）
チケット注意事項
S席 14,000円／A席 11,000円／U-18 5,500円 (※）
チケットに関するお問い合わせ：サンライズプロモーション
0570-00-3337（平日12:00～15:00）
公演名：マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス 2026
日時：2026年8月22日（土）
［昼公演］11:00開場／12:00開演
［夜公演］16:00開場／17:00開演
会場：日本武道館
指揮：栗田博文
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団
上演時間：約2時間30分（休憩20分含む）