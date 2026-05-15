ロバーツ監督が言及【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦前に取材に応じ、大谷翔平投手について言及した。今季初となる欠場となったが「彼は出場可能だ。勝敗が懸かっていて（彼を起用することが）理にかなっていれば彼は出場可能だ」と、途中出場の可能性を示した。大谷は前日の同戦に先発登板し、7回8奪三振