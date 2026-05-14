◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、５回終了時点で７三振を奪うなど１安打無失点の好投で、４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの３勝目の権利をつかんだ。

２１年サイ・ヤング賞左腕のレイとの投げ合い。初回は先頭のイ・ジョンフ（李政厚）、続く２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエスを遊ゴロ、二ゴロに打ち取って２アウトを奪った。そこからラモスに四球、４番のディバースに中前安打で２死一、三塁のピンチを迎えたが、２１歳のエルドリッジには１００・６マイル（約１６１・９キロ）を投げ込むなど３球で空振り三振。無失点で切り抜けた。

２回は先頭のアダメスから４球連続スライダー（スイーパー）で空振り三振を奪うなど３者凡退。３回は２死からアラエスに１０球粘られて四球を与えると、ボークで２死二塁となったが、ラモスを中飛に抑えた。ボークは２１年以来５年ぶり。ベンチに戻る際にはアラエスと言葉を交わして笑顔も見せた。

すると３回裏にはエスピナル、ベッツに２者連続弾が出て２点のリードをもらった。２―０の４回は、圧巻の３者連続三振。４回裏にもＴ・ヘルナンデスの右前適時打、コールの右犠飛などで２点を追加し、リードを４点に広げた。５回も先頭のチャプマンから空振り三振を奪い、イニングをまたいで４者連続三振。２イニング連続の３者凡退で勝利投手の権利をつかんだ。

この日は、前日にロバーツ監督が明言した通りに打線からは外れ、今季４度目となる投手専念。前回登板の５日（同６日）の敵地・アストロズ戦でも投手に専念して、７回８９球で４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。前日１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、「１番・指名打者」でフル出場。２打席目に、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号を放つなど、４打数２安打１打点だったが、チームは敗れて４連敗となった。

大谷はこの試合が７試合目の登板。試合前時点で、２勝２敗、防御率０・９７と安定した成績をマークし、３、４月には投手の月間ＭＶＰにも輝いた。