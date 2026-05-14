ノートパソコン（PC）などを手がけるVAIO（長野県安曇野市）は、同社初の「Copilot+ PC」だというモバイルノートPC「SX14-R」個人向けモデルを2026年5月22日に発売する。

日本初のバッテリー保証サービス対象

1キロを切る軽量・堅牢ボディに、高いパフォーマンスと低消費電力を両立する最新世代のインテル「Core Ultra シリーズ3」プロセッサーを搭載。AI（人工知能）時代のモバイルワークを支える高性能と、動画再生時でも約20.5時間という長時間駆動を両立した。

バッテリー交換せずに長時間使える独自の充電制御を実装し、リチウムイオンバッテリーの劣化に起因する実駆動時間の著しい低下やバッテリーパックの膨れを抑制する。

この高信頼性バッテリー技術により、通常のメーカー保証の範囲でバッテリーの故障や膨れ、劣化で低下する満充電容量を保証する、日本初だというバッテリー保証サービスの対象モデルとなっている。

標準モデルの主な仕様は、14.0型WUXGA（1920×1200ドット）ディスプレーを搭載。OSは「Windows 11 Home」（64ビット）をプレインストールする。メモリーは32GB、PCIe 5.0対応の512GB SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）。

「Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）」準拠の無線LAN、Bluetooth 5.4をサポート。「Windows Hello」顔認証に対応する921万画素カメラを装備する。

カラーはディープエメラルド、アーバンブロンズ、ファインブラック、ブライトシルバー、ファインレッドの5色。

加えて、「Core Ultra X7プロセッサー 358H」も選択可能な特別仕様として、天面のVAIOロゴとオーナメントを黒で仕上げた「ALL BLACK EDITION」、同社のコーポレートカラー"勝色"を採用した「勝色特別仕様」を用意する。