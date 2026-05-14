明大に進学したモデルで女優の本田紗来のモデルショットが話題になっている。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｒａｙ６月号 自信をくれるお守り 『わたしだけの最愛ブランドを手に入れて』 是非チェックしてみてください〜！」とつづり、撮影ショットをアップ。

“前髪ぱっつん”でかわいらしいイメージが強い本田だが、ヘアピンで前髪を留めておでこを出し、白シャツにデニムや黒トップスにボリュームのあるスカートなどのコーディネートを着こなし、大人っぽい雰囲気を見せている。

この投稿にフォロワーからは「同一人物とは思えないくらいいろいろな表情できるね！！」「いつもと雰囲気違うさらちゃん新鮮！」「クールで美しくて可愛い」「大人っぽい紗来もめっちゃ可愛い」など絶賛するコメントが寄せられている。

紗来は３月２日の投稿で高校卒業、「明治大学付属八王子高等学校」に通っていたことを公表した。その後、４月９日の入学式の投稿で、長女でフィギュアスケート女子の２０１６年世界ジュニア覇者・本田真凜と同じ明治大学に進学したことを明かした。また、次女で女優の本田望結は早稲田大学に進学している。